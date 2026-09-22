Infos précédentes :
- Des victimes recensées pour Guilt Trip au Graspop
- Guilt Trip @ Hellfest 2026
- Guilt Trip a brûlé le Hellfest
- Guilt Trip un par un
- Les anges de Guilt Trip à l'été
- Guilt Trip @ Revolution Calling 2025
- Wacken Open Air 2026
- Du lourd à l'Xtreme Fest
- Guilt Trip fait tourner le Hellfest
- Who I Am de sortie le mois prochain
Posté par M!ke.
Modéré le 22/09/2026 à 08:00.
Modéré le 22/09/2026 à 08:00.
Des victimes recensées pour Guilt Trip au Graspop - 22/09
Le set explosif des mancuniens de Guilt Trip au dernier Graspop est à revoir sur le Tube. [plus d'infos]
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