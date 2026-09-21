Posté par M!ke.
Modéré le 21/09/2026 à 08:05.
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New Found Glory en deuil - 21/09
Chad Everett Gilbert, guitariste et co-fondateur de New Found Glory, est décédé hier des suites d'une longue lutte contre la maladie à l'âge de 45 ans. Il se battait contre un cancer depuis plusieurs années. De nombreux messages de soutien à son entourage et des hommages affluent de nombreux artistes. RIP
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