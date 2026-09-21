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Posté par Ted.
Modéré le 21/09/2026 à 08:00.
Modéré le 21/09/2026 à 08:00.
J93 rejoint Aetere - 21/09
Le groupe doogaze Aetere (dans lequel se trouvent l'ex-JC Satàn, Alice Ronzini, et Johan Sebenne de Year Of No Light) a accueilli récemment Jessica93 comme nouveau guitariste. Ils ont sorti un premier album, Théogonie, en juin dernier. Si tu ne connais pas encore, l'album est en écoute à la suite. [plus d'infos]
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