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Posté par Ted.
Modéré le 21/09/2026 à 08:00.
Krav BocaUn livre sur Krav Boca édité - 21/09

Un livre est sorti sur le groupe de punk rap DIY de Toulouse Krav Boca aux Editions Libertalia. Il s'agit d'une photographie de leur aventure politico-musicale, de 2015 à 2026. Plus de détails à la suite.
[ [fr] Editions Libertalia: Site officiel  External / [fr] Infos: Site officiel  External ]

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