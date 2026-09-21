Posté par Ted.
Modéré le 21/09/2026 à 08:00.
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Un livre sur Krav Boca édité - 21/09
Un livre est sorti sur le groupe de punk rap DIY de Toulouse Krav Boca aux Editions Libertalia. Il s'agit d'une photographie de leur aventure politico-musicale, de 2015 à 2026. Plus de détails à la suite.
Un livre est sorti sur le groupe de punk rap DIY de Toulouse Krav Boca aux Editions Libertalia. Il s'agit d'une photographie de leur aventure politico-musicale, de 2015 à 2026. Plus de détails à la suite.
[ Editions Libertalia: Site officiel / Infos: Site officiel ]
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