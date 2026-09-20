Dazzling Killmen, groupe américain de math-rock/noise-rock qui a sévi durant la première moitié des années 1990, a réédité une version deluxe de son Face of collapse sorti en 1994 et produit à l'époque par le regretté Steve Albini (Nirvana, Pixies, PJ Harvey). Il est en écoute à la suite. Au passage, il s'agit du premier groupe du batteur Blake Fleming qui a notamment co-fondé plus tard The Mars Volta. [plus d'infos]

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