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Posté par Ted.
Modéré le 20/09/2026 à 08:19.
Greta Van fleet-StarcatcherGreta Van Fleet demoli tout - 20/09

Greta Van Fleet a révélé un troisième single de son prochain album, Palace for the people, attendu le 9 octobre 2026. Il s'intitule "Tear it down" et se découvre à la suite. [plus d'infos]

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