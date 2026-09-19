Benighted qui a perdu récemment son batteur pour raisons de santé, a fait appel à Kévin Paradis, son ancien batteur, pour enregistrer le prochain disque. Il avait quitté le groupe en 2024, mais son implication s'arrête là puisque ce n'est pas lui qui assurera derrière les fûts pour les prochaines dates. Le groupe est actuellement à la recherche d'un batteur permanent. Des auditions ont en cours.

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