Lors d'une interview récente, Dave Mustaine a évoqué la fin de Megadeth et sa dernière tournée du fait des problèmes de santé du chanteur-guitariste qui souffre de la contracture de Dupuytren qui l'empêche progressivement de jouer de la guitare. Il compte cependant être actif encore jusqu'à qu'il ne puisse plus le faire, et sa dernière tournée risque de durer quelques années. Il a indiqué par ailleurs que des morceaux inédits issus des enregistrements du dernier album risquent de faire surface un jour ou l'autre.

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