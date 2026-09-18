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Posté par Ted.
Modéré le 18/09/2026 à 10:00.
In Other ClimesIn Other Climes présente un nouveau single - 18/09

Les thrash-hardcoreux de Nice In Other Climes ont présenté un nouveau single, "O.Y.D", disponible à la suite. Le nouvel album, Somos, sortira le 27 novembre 2026 chez DeadSerious Recordings. [plus d'infos]

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