Après le titre éponyme et "Les flammes de la fête", Tagada Jones propose "Hors normes", un troisième extrait de À fleur de peau, son nouvel album attendu le 2 octobre 2026 chez At(h)ome. Si la release party de l'album aura lieu les 3 et 4 octobre Chez Narcisse (Le Val d'Ajol - 88), Tagada Jones investira également, et pour la seconde fois de sa carrière, l'Olympia le 20 novembre prochain. [plus d'infos]

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