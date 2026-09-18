Infos précédentes :
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Posté par Ted.
Modéré le 18/09/2026 à 21:46.
Modéré le 18/09/2026 à 21:46.
Mastodon acceuille un Baroness - 18/09
Mastodon a accueilli John de Baroness pour les prochaines dates de leur tournée pendant laquelle les Américains partageront leur scène avec Deafheaven et Alcest. Un extrait live est à la suite. [plus d'infos]
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