Posté par Ted.
Modéré le 17/09/2026 à 12:00.
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Rammstein va diffuser son live à Mexico - 17/09
Les concerts de Rammstein à Mexico en octobre 2022 feront l'objet d'un film projeté au cinéma, avec une date unique pour la France : le 6 novembre 2026. Un album live est dans les clous également, une sortie est prévue le 20 novembre. Le trailer se trouve à la suite. [plus d'infos]
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