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Posté par Ted.
Modéré le 17/09/2026 à 12:00.
Architects - Holy hellArchitects dans la machine - 17/09

Architects a posté le clip de "Machine". Le quatuor sera en première partie de Korn pour sa tournée européenne qui passera notamment le 23 octobre 2026 à Paris à l'Accor Arena Bercy. [plus d'infos]

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