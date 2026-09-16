Continuant sur sa hype et son buzz, le duo québecois Angine De Poitrine prouve qu'il a conquis le pays de Trump avec une participation récente dans l'émission de Jimmy Fallon. Il a d'ailleurs joué un morceau inédit : "Zugzegk". On rappelle qu'Angine de Poitrine fera un passage en France le 21 octobre à l'Élysée Montmartre de Paris et le 24 octobre à L'Épicerie Moderne de Lyon. [plus d'infos]

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