Infos précédentes :
- Angine De Poitrine chez Jimmy Fallon
- Une archive d'Angine de Poitrine
- Un peu d'Angine de Poitrine live
- Angine de Poitrine chez Jools Holland
- Revis le show de Par Le Gast au Supersonic
- L'Angine de Poitrine de sortie
- Seconde Angine de Poitrine programmée
- Angine De Poitrine chez KEXP
- Angine de Poitrine en session sur le toit
Posté par Ted.
Modéré le 16/09/2026 à 08:00.
Modéré le 16/09/2026 à 08:00.
Angine De Poitrine chez Jimmy Fallon - 16/09
Continuant sur sa hype et son buzz, le duo québecois Angine De Poitrine prouve qu'il a conquis le pays de Trump avec une participation récente dans l'émission de Jimmy Fallon. Il a d'ailleurs joué un morceau inédit : "Zugzegk". On rappelle qu'Angine de Poitrine fera un passage en France le 21 octobre à l'Élysée Montmartre de Paris et le 24 octobre à L'Épicerie Moderne de Lyon. [plus d'infos]
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