Deux jours avant la sortie de son premier album éponyme, Dragonflies (duo composé de Dhani Harrison, fils de l'ex-guitariste des Beatles, et de Nigel Godrich, le producteur historique de Radiohead), livre un dernier extrait : "Setting sun". Ils seront le 3 novembre 2026 à l'Élysée Montmartre à Paris dans le cadre du Pitchfork Music Festival. [plus d'infos]

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