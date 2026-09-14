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Posté par Ted.
Modéré le 14/09/2026 à 14:00.
Modéré le 14/09/2026 à 14:00.
V2 change de manager et signe 2 groupes indé français - 14/09
Madam et Klone ont signé sur V2, label indépendant fondé par le célèbre Richard Branson. Le label souhaite davantage développer le marché local à potentiel international. On leur souhaite donc un avenir radieux.
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