Infos précédentes :

Posté par Ted.
Modéré le 14/09/2026 à 19:00.
Rise of The Northstar-ShowdownRise Of The NorthStar sur les nerfs - 14/09

Rise Of The NorthStar a lâché "Nerv(e)", titre issu des sessions d'écriture de son 4ème album C4:RFSB!NPW!!. Son clip est à la suite. Le groupe part en tournée dès ce mois-ci avec Ten56.. [plus d'infos]

Commentaires0 commentaire - Ajouter un commentaireCommenter -

Twitter
CommenterCommenter

Note : les commentaires appartiennent à ceux qui les ont postés. Nous n'en sommes pas responsables.

Pas encore de commentaires

Index Revenir en haut de page