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Posté par Ted.
Modéré le 14/09/2026 à 19:00.
Modéré le 14/09/2026 à 19:00.
Rise Of The NorthStar sur les nerfs - 14/09
Rise Of The NorthStar a lâché "Nerv(e)", titre issu des sessions d'écriture de son 4ème album C4:RFSB!NPW!!. Son clip est à la suite. Le groupe part en tournée dès ce mois-ci avec Ten56.. [plus d'infos]
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