Posté par Ted.
Modéré le 13/09/2026 à 20:25.
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Peter Hook jouera du Joy en live - 13/09
Membre fondateur de Joy Division et de New Order, Peter Hook avec The Lights ont annoncé une tournée française au cours de laquelle ils joueront l'intégralité des deux albums studios de Joy Division, Unknown Pleasures et Closer. Pour les parisiens, ce sera le lundi 29 mars 2027 au Casino de Paris.
Membre fondateur de Joy Division et de New Order, Peter Hook avec The Lights ont annoncé une tournée française au cours de laquelle ils joueront l'intégralité des deux albums studios de Joy Division, Unknown Pleasures et Closer. Pour les parisiens, ce sera le lundi 29 mars 2027 au Casino de Paris.
[ Les dates: Site officiel ]
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