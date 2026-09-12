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Posté par Ted.
Modéré le 12/09/2026 à 08:00.
Kings of Leon-Can we please have funUn 10e pour Kings Of Leon - 12/09

Kings Of Leon a annoncé son 10e album studio O my beloved pour le 6 novembre 2026. Le groupe dévoile un 1er extrait avec "My whole world". [plus d'infos]

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