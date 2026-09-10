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Modéré le 10/09/2026 à 17:40.
Plus de 600 pages (encore !) pour notre Spécial Festival cuvée 2026 ! Un mix de reviews de festoches, de chroniques et d'interviews pour couvrir au maximum l'actualité estivale ! Tu retrouves donc le Fury Dance et Max Rhino, le Heavy Week-End, Pussy Miel, Sinsaenum, Corentin Charbonnier ou Locomuerte au Hellfest, le Plane'R Fest, les 4 dates de Ravi de l'intérieur, le Rock A Block, Deliverance, Beyond the Styx, le Sylak, le Festival 666, les Slovenians et The Casualties au Punk Rock Holiday, Les Hommes Crabes au Motocultor Fest, des vers sur Le Cabaret Vert, Paradise Lost au FuriosFest et même le Le maire de Mennecy et son Mennecy Metal Fest ! Enfin au moins tout ça, car y'a aussi d'autres petits trucs qu'on te laisse découvrir !
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