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Posté par M!ke.
Modéré le 09/09/2026 à 08:00.
RATM : liveAvec Brad en studio - 09/09

Brad Wilk de Rage Against The Machine (et Audioslave et Prophets of Rage aussi) est passé dans les studios Chaplin Recording pour s'entretenir avec Darrell Thorp. Son interview et ses sessions derrière les fûts sont dans la vidéo ci-dessous. [plus d'infos]

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