Impetus Festival reprendra vie de façon exceptionnelle du 27 octobre au 2 novembre, entre Belfort, le pays de Montbéliard et le Jura Suisse. L'affiche complète de ce "Revival" a été dévoilée, seront présents : Oranssi Pazuzu, Mùr, Hypno5e, Hippotraktor, Dame Area, Vomir, Lord Gonzo, Odalanus, Eyehategod, Deafkids, Midwife, Devin Shaffer, Stoned Jesus, Sun, Ellah A Thaun, Songs For An Eye, Fall Of Leviathan, Orgo, Hex!Machina, Bruyante, Sxokondo et Vague Visions. + d'infos sur le site à la suite.

[ Impetus Festival: Site officiel ]

- -