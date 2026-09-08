Infos précédentes :
- Un bout de TGI au Summer Breeze
- The Ghost Inside en a sous le moteur
- Du lourd à l'Xtreme Fest
- Rock Am Ring / Rock Im Park 2025
- La résurrection live de The Ghost Inside
- The Ghost Inside aura son Bataclan
- The Ghost Inside divise. Pour mieux régner ?
- TGI lave loin
- The Ghost Inside attrape la mort
- Une chanson de The Ghost Inside mortelle
Posté par M!ke.
Modéré le 08/09/2026 à 08:00.
Modéré le 08/09/2026 à 08:00.
Un bout de TGI au Summer Breeze - 08/09
Un extrait de la prestation livrée par The Ghost Inside au dernier Summer Breeze se mate ici. [plus d'infos]
Note : les commentaires appartiennent à ceux qui les ont postés. Nous n'en sommes pas responsables.
Pas encore de commentaires