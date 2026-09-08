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- UV aux GdB
- The Inspector Cluzo aussi stupide que possible
- The Inspector Cluzo chez les disquaires
Posté par Ted.
Modéré le 08/09/2026 à 08:00.
Modéré le 08/09/2026 à 08:00.
TIC en concert - 08/09
Les prochaines dates de The Inspector Cluzo arrivent à partir de novembre et sont à la suite. Le duo sera accompagné, selon les dates, par Grant Haua, 7 Weeks et Grimskunk. [plus d'infos]
The Inspector Cluzo [ theinspectorcluzo.com: Site officiel (112 hits) ]
06 novembre 2026: ST-JACUT-LES-PINS (FR) - Mots Zic s/ les Pins
07 novembre 2026: LE MANS (FR) - Be Bop festival
13 novembre 2026: TOURS (FR) - Le Bateau Ivre (+ Grant Haua)
18 novembre 2026: GRENOBLE (FR) - La Belle Electrique (+ Grant Haua)
20 novembre 2026: ST ETIENNE (FR) - Le Fil (+ Grant Haua)
21 novembre 2026: ANNEMASSE (FR) - Le Chateau Rouge (+ Grant Haua)
26 novembre 2026: PERPIGNAN (FR) - El Mediator (+ 7Weeks)
27 novembre 2026: CAHORS (FR) - Les Docks (+ 7Weeks)
28 novembre 2026: AUDINCOURT (FR) - Le Moloco (+ 7Weeks)
04 décembre 2026: TARBES (FR) - La Gespe (+ Grimskunk)
05 décembre 2026: ANGOULEME (FR) - La Nef (+ Grimskunk)
10 décembre 2026: SANNOIS (FR) - EMB (+ Grimskunk)
11 décembre 2026: CHELLES (FR) - Les Cuizines (+ Grimskunk)
12 décembre 2026: LE HAVRE (FR) - Le Tetris (+ Grimskunk)
07 novembre 2026: LE MANS (FR) - Be Bop festival
13 novembre 2026: TOURS (FR) - Le Bateau Ivre (+ Grant Haua)
18 novembre 2026: GRENOBLE (FR) - La Belle Electrique (+ Grant Haua)
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21 novembre 2026: ANNEMASSE (FR) - Le Chateau Rouge (+ Grant Haua)
26 novembre 2026: PERPIGNAN (FR) - El Mediator (+ 7Weeks)
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