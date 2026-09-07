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Posté par M!ke.
Modéré le 07/09/2026 à 08:00.
Modéré le 07/09/2026 à 08:00.
SOAD republie sa rareté - 07/09
System Of A Down a republié son titre "Johnny" sur YouTube, morceau publié sur certaines éditions de Toxicity à l'international à la sortie de l'album il y a 25 ans. Pour cette occasion, le groupe sort une édition anniversaire vinyle. [plus d'infos]
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