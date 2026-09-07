Infos précédentes :
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Posté par M!ke.
Modéré le 07/09/2026 à 08:00.
Modéré le 07/09/2026 à 08:00.
Du grabuge de SatchVai - 07/09
La collaboration entre les deux génies de la guitare Joe Satriani et Steve Vai sous le nom SatchVai refait parler d'elle avec l'annonce d'un nouvel album prévu pour le 6 novembre : Sea of emotion. Premier morceau de l'opus avec "Mayhem". [plus d'infos]
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