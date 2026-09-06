Andy Williams, qui fut le guitariste d'Every Time I Die de 1998 à 2022 jusqu'à ce que le groupe s'arrête, est décédé. Il avait démarré une carrière de combattant de catch en 2016. C'est à l'issue d'un match dans sa discipline qu'il est mort, à l'hôpital. Il avait 48 ans. RIP

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