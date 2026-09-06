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Posté par M!ke.
Modéré le 06/09/2026 à 08:00.
Modéré le 06/09/2026 à 08:00.
Plus de punk stuff de the Offspring - 06/09
Toujours dans le cadre de sa tournée Just the punk stuff dans lequel The Offspring ont assuré une série de shows où le groupe interprétait des titres de leurs albums très rarement joués en live et faisant partie de la partie plus punk de leurs albums, en voici le titre "Dirty magic" que l'on retrouve au tracklisting de Ignition paru en 1992. [plus d'infos]
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