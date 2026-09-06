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Posté par M!ke.
Modéré le 06/09/2026 à 08:00.
Resurrection FestResurrection Fest chapitre XXII - 06/09

Le Resurrection Fest a mis en ligne une vidéo teaser de sa 22ème édition qui se tiendra des 30 juin au 3 juillet 2027. La billetterie early-bird ouvrira le 9 septembre à midi. [plus d'infos]

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