Posté par M!ke.
Modéré le 06/09/2026 à 08:00.
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Une vie basée sur la peur pour Nails - 06/09
Nails a sorti par surprise un EP 2 titres en digital cette semaine chez Closed Casket Activities, Fear based life, sur lequel les américains viennent de signer. Il s'écoute sur BandCamp. Une version physique vinyle est attendue pour le 9 septembre. Le groupe sortira son nouvel album à l'été 2027. [plus d'infos]
Nails
EP : Fear based life
Label : Closed Casket Activities
Date de sortie : 02/09/2026
EP : Fear based life
Label : Closed Casket Activities
- Closed Casket Activities (243 hits)
Date de sortie : 02/09/2026
Dollar bin generation
Fear based life
Fear based life
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