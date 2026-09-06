Nails a sorti par surprise un EP 2 titres en digital cette semaine chez Closed Casket Activities, Fear based life, sur lequel les américains viennent de signer. Il s'écoute sur BandCamp. Une version physique vinyle est attendue pour le 9 septembre. Le groupe sortira son nouvel album à l'été 2027. [plus d'infos]

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