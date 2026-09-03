Posté par Ted.
Modéré le 03/09/2026 à 08:00.
Modéré le 03/09/2026 à 08:00.
Le psaume45 d'Eightycuts - 03/09
Après "Island", Eightycuts a présenté "Psaume45", un nouveau single de son premier album Thousand fates, qui sortira le 25 septembre 2026 chez Teenage Menopause Records (Prince Harry, Delacave, Heimat). Le duo fera sa release party le 10 octobre à La Station (Paris). [plus d'infos]
Note : les commentaires appartiennent à ceux qui les ont postés. Nous n'en sommes pas responsables.
Pas encore de commentaires