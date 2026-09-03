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Posté par Ted.
Modéré le 03/09/2026 à 08:00.
HeimatLe psaume45 d'Eightycuts - 03/09

Après "Island", Eightycuts a présenté "Psaume45", un nouveau single de son premier album Thousand fates, qui sortira le 25 septembre 2026 chez Teenage Menopause Records (Prince Harry, Delacave, Heimat). Le duo fera sa release party le 10 octobre à La Station (Paris). [plus d'infos]

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