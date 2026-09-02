Les 20 et 21 novembre 2026, le festival Nos Rêves Font Du Bruit revient à Troyes pour sa 7ᵉ édition et investira à nouveau La Chapelle Argence pour deux jours de rock avec Les $heriff , Knives, Fragile, Nastyjoe, Bad Bad Bird, Younger Spirit et No Dogs Allowed. Toutes les infos sur le site web ci-dessous.

[ nosrevesfontdubruit.fr: Site officiel ]

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