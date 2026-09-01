Posté par M!ke.
Modéré le 01/09/2026 à 08:00.
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Gorillaz, du Demon days live - 01/09
Captés en août 2025, 20 ans après la sortie de Demon days, Gorillaz met en ligne ces sept titres live issus de son second album. [plus d'infos]
Gorillaz
LP : Demon days
Date de sortie : 24/05/2005
LP : Demon days
Date de sortie : 24/05/2005
Intro
Last living souls
Kids with guns
O green world
Dirty harry
Feel good inc.
El mañana
Every planet we reach is dead
November has come
All alone
White light
Dare
Fire coming out of the monkey's head
Don't get lost in heaven
Demon days
Latin simone
Hong kong
Last living souls
Kids with guns
O green world
Dirty harry
Feel good inc.
El mañana
Every planet we reach is dead
November has come
All alone
White light
Dare
Fire coming out of the monkey's head
Don't get lost in heaven
Demon days
Latin simone
Hong kong
Setliste :
"Intro"
"Last living souls"
"Kids with guns"
"O green world"
"White light"
"Fire coming out of a monkeys head"
"Don't get lost in heaven"
"Demon days"
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