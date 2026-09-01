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Setliste : "Intro" "Last living souls" "Kids with guns" "O green world" "White light" "Fire coming out of a monkeys head" "Don't get lost in heaven" "Demon days"

Intro Last living souls Kids with guns O green world Dirty harry Feel good inc. El mañana Every planet we reach is dead November has come All alone White light Dare Fire coming out of the monkey's head Don't get lost in heaven Demon days Latin simone Hong kong

Captés en août 2025, 20 ans après la sortie de Demon days , Gorillaz met en ligne ces sept titres live issus de son second album. [ plus d'infos ]

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