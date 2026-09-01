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Posté par M!ke.
Modéré le 01/09/2026 à 08:00.
Amon Amarth - Amon AmarthAmon Amarth à huit pattes - 01/09

"Eight legs of thunder", nouveau single d'Amon Amarth qui revient avec un nouvel album The allfather awakens le 2 octobre chez Metal Blade, se découvre ci-après. [plus d'infos]

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