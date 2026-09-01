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"Eight legs of thunder", nouveau single d' Amon Amarth qui revient avec un nouvel album The allfather awakens le 2 octobre chez Metal Blade , se découvre ci-après. [ plus d'infos ]

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