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Posté par M!ke.
Modéré le 01/09/2026 à 08:00.
Modéré le 01/09/2026 à 08:00.
Courtney en studio - 01/09
Courtney Laplante de Spiritbox en prise chant depuis les studios sur "Keep sweet", c'est par là. Le morceau est issu du dernier album des canadiens, Tsunami sea. [plus d'infos]
Spiritbox
LP : Tsunami sea
Date de sortie : 07/03/2025
LP : Tsunami sea
Date de sortie : 07/03/2025
Fata morgana
Black rainbow
Perfect soul
Keep sweet
Soft spine
Tsunami sea
A haven with two faces
No loss, no love
Crystal roses
Ride the wave
Deep end
Black rainbow
Perfect soul
Keep sweet
Soft spine
Tsunami sea
A haven with two faces
No loss, no love
Crystal roses
Ride the wave
Deep end
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