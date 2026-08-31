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Posté par M!ke.
Modéré le 31/08/2026 à 08:00.
Modéré le 31/08/2026 à 08:00.
La mémoire de Shane corrodée - 31/08
Shane Embury de Napalm Death (ou encore Brujeria) a sorti un nouvel album solo, Bridge to resolution. Le musicien a posé des images sur "How to corrode memories". [plus d'infos]
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