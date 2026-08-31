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Posté par M!ke.
Modéré le 31/08/2026 à 08:00.
Royal Blood - How did we get so dark?Royal Blood reçu 10 sur 10 à Reading - 31/08

Le dernier single ''10 over 10" de Royal Blood interprété live à Reading, c'est par là. Dead company sort toujours le 13 novembre. [plus d'infos]

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