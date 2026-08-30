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Posté par M!ke.
Modéré le 30/08/2026 à 08:00.
Modéré le 30/08/2026 à 08:00.
The Offspring sous sédation - 30/08
Jouée en live régulièrement sur leurs concerts, The Offspring ont enregistré une version studio de leur reprise de The Ramones, "I wanna be sedated". [plus d'infos]
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