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Posté par M!ke.
Modéré le 29/08/2026 à 08:00.
Modéré le 29/08/2026 à 08:00.
Cast de luxe pour les cochons de guerre - 29/08
Corey Taylor (Slipknot, Stone Sour), Steve Stevens, Nuno Bettencourt (Extreme) et Matt Sorum (ex-Guns N' Roses, ex-Velvet Revolver, etc.) se sont réunis autour de Geezer Butler de Black Sabbath pour reprendre leur culte "War pigs". [plus d'infos]
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