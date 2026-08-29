Posté par M!ke.
Modéré le 29/08/2026 à 08:00.
Modéré le 29/08/2026 à 08:00.
Two Minutes To Late Night reprend Morbid Angel - 29/08
Le collectif Two Minutes To Late Night est de retour avec une reprise de "Dawn of the angry" de Morbid Angel.
Le collectif Two Minutes To Late Night est de retour avec une reprise de "Dawn of the angry" de Morbid Angel.
Le cast réuni se compose de Taylor Young (Twitching Tongues, God's Hate, Disgrace, Deadbody), Dave Bland (Full Of Hell/Jarhead Fertilizer), Travis Stone (Pig Destroyer, Cavalera), Kyle Thomas Disgrace/Forced Order), Miles McIntosh (Phobophilic/Deadbody), Gwarsenio Hall aka Jordan Olds et Ryan Faber. [plus d'infos]
Note : les commentaires appartiennent à ceux qui les ont postés. Nous n'en sommes pas responsables.
Pas encore de commentaires