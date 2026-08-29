Le collectif Two Minutes To Late Night est de retour avec une reprise de "Dawn of the angry" de Morbid Angel.

Le cast réuni se compose de Taylor Young (Twitching Tongues, God's Hate, Disgrace, Deadbody), Dave Bland (Full Of Hell/Jarhead Fertilizer), Travis Stone (Pig Destroyer, Cavalera), Kyle Thomas Disgrace/Forced Order), Miles McIntosh (Phobophilic/Deadbody), Gwarsenio Hall aka Jordan Olds et Ryan Faber. [plus d'infos]

- -