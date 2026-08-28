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Posté par M!ke.
Modéré le 28/08/2026 à 08:00.
We Came As Romans-All is beautiful... Because we're doomedWe Came As Romans fait un écran de fumée...rouge - 28/08

We Came As Romans a sorti un nouveau morceau, en collaboration avec Heavensgate, "Red smoke". [plus d'infos]

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