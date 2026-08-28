Posté par M!ke.
Modéré le 28/08/2026 à 08:00.
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Hypno5e en ange moléculaire - 28/08
La sortie du prochain Hypno5e, Trame noire, se fera le 13 novembre chez Pelagic Records. En voici un nouvel extrait, "Molecular angel". [plus d'infos]
Hypno5e
LP : Trame noire
Label : Pelagic Records
Date de sortie : 06/11/2026
LP : Trame noire
Label : Pelagic Records
- Pelagic Records (1097 hits)
Date de sortie : 06/11/2026
Lost fires
Falmer
Molecular angel
Bare bones
Trame noire
Falmer
Molecular angel
Bare bones
Trame noire
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