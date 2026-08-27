Te souviens-tu du groupe Liquido ? Combo qui s'était fait connaitre dans le milieu/fin des années 90 par son Tube "Narcotic' avec son intro entêtante au synthé. Le groupe est de retour aux affaires. Un nouvel album est sorti en début d'année, Float, et un clip a été réalisé pour "Ordinary life". [plus d'infos]

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