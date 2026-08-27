Posté par M!ke.
Modéré le 27/08/2026 à 08:00.
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The Plot In You sculpté - 27/08
The Plot In You a posé des images sur "Carved". Un morceau qui boucle son album éponyme sorti cet été le 10 juillet chez Fearless Records. [plus d'infos]
The Plot In You
LP : The Plot In You
Label : Fearless Records
Date de sortie : 10/07/2026
LP : The Plot In You
Label : Fearless Records
- Fearless Records: site officiel (385 hits)
Date de sortie : 10/07/2026
Divide
Left behind
Forgotten
Closure
Don't look away
All that I can give
Been here before
Pretend
Spare me
Silence
You get one
Carved
Left behind
Forgotten
Closure
Don't look away
All that I can give
Been here before
Pretend
Spare me
Silence
You get one
Carved
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