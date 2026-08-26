Infos précédentes :

Posté par M!ke.
Modéré le 26/08/2026 à 08:00.
Royal Blood - How did we get so dark?Check des paroles de Royal Blood : 10 sur 10 ! - 26/08

Royal Blood a aussi mis en ligne une lyric-vidéo de son dernier single "Ten over ten". Dead company sort le 13 novembre. [plus d'infos]

Commentaires0 commentaire - Ajouter un commentaireCommenter -

Twitter
CommenterCommenter

Note : les commentaires appartiennent à ceux qui les ont postés. Nous n'en sommes pas responsables.

Pas encore de commentaires

Index Revenir en haut de page