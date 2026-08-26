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Posté par M!ke.
Modéré le 26/08/2026 à 08:00.
Ministry - Enjoy The Quiet - Live At Wacken 2012Ministry a la haine - 26/08

"We hate", nouvel extrait du vraisemblable dernier album de Ministry, Hate to go - Take out or delivery, a fait l'objet d'un clip. L'opus est toujours annoncé pour le 30 octobre chez Cleopatra Records. [plus d'infos]

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