Infos précédentes :
- Ministry a la haine
- Ministry à Paris
- Ministry @ Dynamo Metal Fest
- Ministry célèbre Jesus au Wacken
- Ministry fera n'importe quoi pour toi
- Tous les jours Halloween pour Ministry
- Sevendials, le nouveau supergroupe s'annonce
- Un ex-Prong et ex-Ministry au paradis
- Le Wacken 2025 déjà blindé
- Wacken Open Air 2025 : les 1ers noms
Posté par M!ke.
Modéré le 26/08/2026 à 08:00.
Modéré le 26/08/2026 à 08:00.
Ministry a la haine - 26/08
"We hate", nouvel extrait du vraisemblable dernier album de Ministry, Hate to go - Take out or delivery, a fait l'objet d'un clip. L'opus est toujours annoncé pour le 30 octobre chez Cleopatra Records. [plus d'infos]
Note : les commentaires appartiennent à ceux qui les ont postés. Nous n'en sommes pas responsables.
Pas encore de commentaires