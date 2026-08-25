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Posté par M!ke.
Modéré le 25/08/2026 à 08:00.
Modéré le 25/08/2026 à 08:00.
Les Smashing Pumpkins honorés sur compile - 25/08
Sumerian Records a publié le 14 août une compilation collaborative d'artistes ayant réinterprété des titres des Smashing Pumpkins. Intitulée Sending hearts to all my dearies: a tribute to the Smashing Pumpkins, on trouve parmi les collaborateurs à celle-ci des groupes tels que Tame Impala, Barns Courtney, Between the Buried and Me, Carpenter Brut, Palaye Royale ou encore Nita Strauss. C'est dispo en intégralité ci-après. [plus d'infos]
Tame Impala, Between the Buried and Me, Carpenter Brut, Barns Courtney
LP : Sending hearts to all my dearies
Label : Sumerian Records
Date de sortie : 14/08/2026
LP : Sending hearts to all my dearies
Label : Sumerian Records
- Sumerian Records (766 hits)
Date de sortie : 14/08/2026
Hummer (Tame Impala)
Today (Yonaka)
Tonight, tonight (The Midnight)
Cherub rock (Carpenter Brut)
1979 (Barns Courtney)
Eye (Meg Myers)
Bullet with butterfly wings (Palaye Royale)
Jellybelly (Between the Buried and Me)
Drown (Alice Glass)
Tonight, tonight (Starbenders)
1979 (Nita Strauss)
Cherub rock (Bones UK)
Thirty three (Moon Taxi)
Bullet with butterfly wings (Des Rocs)
Ava adore (Urban Heat)
Today (Yonaka)
Tonight, tonight (The Midnight)
Cherub rock (Carpenter Brut)
1979 (Barns Courtney)
Eye (Meg Myers)
Bullet with butterfly wings (Palaye Royale)
Jellybelly (Between the Buried and Me)
Drown (Alice Glass)
Tonight, tonight (Starbenders)
1979 (Nita Strauss)
Cherub rock (Bones UK)
Thirty three (Moon Taxi)
Bullet with butterfly wings (Des Rocs)
Ava adore (Urban Heat)
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