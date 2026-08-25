Posté par M!ke.
Modéré le 25/08/2026 à 08:00.
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Cenobia, from Australia with love - 25/08
Cenobia nous vient d'Australie et vient de signer chez Fearless Records. L'univers fait largement penser à un Sleep Token avec un chant féminin. Un premier EP, Lethal devotion, est attendu pour le 18 septembre. En voici le single "Swallowed by the world". [plus d'infos]
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