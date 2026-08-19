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Posté par M!ke.
Modéré le 19/08/2026 à 12:45.
Modéré le 19/08/2026 à 12:45.
Une rareté live de The Offspring - 19/08
Dans le cadre de sa tournée Just the punk stuff, The Offspring ont assuré une série de shows où le groupe interprétait des titres de leurs albums très rarement joués en live et faisant partie de la partie plus punk de leurs albums. En voici en live le titre "Session" que l'on retrouve au tracklisting de Ignition paru en 1992. [plus d'infos]
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