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Posté par M!ke.
Modéré le 19/08/2026 à 12:45.
Modéré le 19/08/2026 à 12:45.
ZZ Top à nouveau endeuillé - 19/08
Hier, nous avons appris le décès de Frank Beard, batteur et cofondateur de ZZ Top. Il avait 77 ans et est mort paisiblement entouré de ses proche dans son ranch de Richmond en Virginie. Du trio légendaire, il ne reste désormais plus que Billy Gibbons, Dusty Hill étant décédé il y a bientôt 5 ans. RIP l'artiste. [plus d'infos]
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